Nederlag i sæsonstarten: Orient Lyngby havde ikke helt styr på stokken

Hockeyklubben sæsonstartede med to nederlag i pokalturneringen

Hockeyklubben Orient Lyngby har taget hul på sæsonen med de to første runder i pokalturneringen.

Efter en lang pause uden kamp og træning skulle spillerne i den første kamp mod København lige have styr på, hvilken del af stokken, man bruger til at ramme bolden, men holdet spillede sig trods alt til hæderlige chancer i 1. halvleg, som endte målløs.

Siden gav Orient Lyngby to mål væk på grund af manglende kommunikation, og i kampens afslutning blev alle mand kastet frem, så et veldisciplineret KH-hold endte med at vinde 4-0.