Se billedserie -Nej! Det var det kategoriske svar, som Kasper Langberg kom med i byrådssalen, da borgmesteren tilbød ham plads i Handicaprådet.

Naturlig forklaring: Derfor ville De Radikale ikke med i Handicaprådet

Uden at have aftalt det på forhånd foreslog borgmesteren, at Radikale skulle have en plads i Handicaprådet. Det sagde partiet nej til. Og det vækker forargelse.

Det Grønne Område - 21. oktober 2020 kl. 18:30 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

De Radikale blev taget på sengen, da der på det seneste møde i kommunalbestyrelsen skulle udpeges et medlem til Handicaprådet.

Uden at varsko De Radikale på forhånd valgte borgmester Sofia Osmani (K) på selve mødet at indstille partiets nyudnævnte medlem af Socialudvalget, Kasper Langberg. Og det faldt ikke i god jord.

Et højt og tydeligt "Nej!" fra Langberg var, hvad borgmesteren fik ud af sin hensigt med at give De Radikale en plads i Handicaprådet.

Hele misèren blev til, da man i kommunalbestyrelsen efter Søren P. Rasmussens flytning fra kommunen stik imod reglerne udpegede et medlem til Handicaprådet, som ikke er medlem af kommunalbestyrelsen.

Det var i første omgang Tommy Wedel (V), der fik posten, som han så ikke kunne beholde. Derfor skulle der udpeges et nyt medlem. På mødet i kommunalbestyrelsen sagde Sofia Osmani:

"Jeg har ikke fået snakken med nogen om det her, så nu laver jeg lige et snigangreb. Kasper Langberg overtog pladsen i Socialudvalget efter Søren P. Rasmussen, og jeg tænker, at pladsen i Handicaprådet følger pladsen i Socialudvalget. Er det okay," spurgte borgmesteren ud i salen og fik et rungende "Nej!" fra Kasper Langberg.

Og da andre ikke umiddelbart stillede sig til rådighed - heller ikke Langbergs partifælle, gruppeformand Gitte Kjær-Westermann - så meldte konservative Mette Schmidt Olsen sig på banen. Og blev valgt.

En pinlig sag Sagen har vakt forargelse hos den konservative gruppeformand, Richard Sandbæk, som over for Det Grønne Område kalder den "pinlig". Til avisen undrer han sig over, at De Radikale ikke ønsker en plads i Handicaprådet.

Det Grønne Område har dog efterfølgende talt med Gitte Kjær-Westermann, som siger, at der ligger en helt naturlig forklaring bare den radikale afvisning af pladsen i rådet.

Richard Sandbæk: "Normalt kommenterer jeg ikke små sager eller peger fingre ad andre partier, men her blev jeg alligevel forbløffet og faktisk også forarget. Det er en pinlig sag for De Radikale. Nej, jeg snakker ikke om diverse 'krænkelser' eller magtkampe," siger den konservative gruppeformand - og fortsætter:

"Handicaprådet er et vigtigt råd, som rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål. Det er praksis, at der er en bred politisk repræsentation, og da der blev en plads ledig, skulle den jo gå til De Radikale. Og her starter min forbløffelse, da De Radikale på et åbent møde i kommunalbestyrelsen og for åben TV sagde 'Neh!' til at sidde i Handicaprådet. Hvorfor? Er det, fordi det ikke giver et vederlag, eller er handicappolitik ikke vigtigt for partiet," spørger han.

Nye opgaver på jobbet Gitte Kjær-Westermann fortæller, at Kasper Langberg kategorisk sagde nej til posten i Handicaprådet, fordi han har fået nye, krævende opgaver på sit job. Det fortæller hun til Det Grønne Område. Men hun er også ærgerlig over, at De Radikale forpassede muligheden for at blive repræsenteret i Handicaprådet:

"Personligt synes jeg naturligvis, at det er rigtigt ærgerligt, for Radikale Venstre finder handicapområdet yderst vigtigt. Jeg fik dog ikke posten tilbudt som alternativ til Kasper. Det er måske også meget naturligt," siger hun:

"Da Kasper Langberg på kommunalbestyrelsesmødet får tilbuddet om posten i Handicaprådet, er det uden varsel. Det er ikke noget, vi har fået noget at vide om på forhånd, og dermed ikke noget, vi har kunnet nå at snakke om i Radikale Venstre, eller som hverken bestyrelsesformanden eller jeg som gruppeformand har været inde over," forklarer Gitte Kjær-Westermann:

"Jeg ser tilbuddet som en spontan og venlig gestus fra borgmesterens side i naturlig forlængelse af, at Kasper har overtaget Søren P. Rasmussens post i Social- og Sundhedsudvalget. Og Kasper svarer spontant i salen. Da jeg bagefter spørger Kasper, hvorfor han takkede nej til Handikaprådet, svarer han, at han ikke har tid, grundet nye, krævende opgaver på job. Det er jo fair nok. Sådan er det somme tider at være kommunalpolitiker."