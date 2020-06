Nattelarmen ville ikke stoppe: Politiet lukkede tre fester på Kollegiebakken

Politiet fik kl. 01.43 natten til fredag anmeldelse om larm på Kollegiebakken, hvor der var tre fester i gang. Anmelder havde selv bedt festdeltagerne om at dæmpe sig, men da det ikke hjalp, blev politiet kontaktet og mødte op og lukkede festerne.

Det skete i øvrigt flere steder i Nordsjælland, hvor naboer har følt sig generet af studenter- og ungdomsfester, hvor musikken har været til ulempe. Ud over ved DTU skete det også i Hillerød og Espergærde, at politiet var ude at lukke fester.