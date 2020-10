Narkokørsel: Politiet tog bilen på Helsingørmotorvejen

Tirsdag kl. 11.56 blev en 42-årig mandlig bilist fra Sydvestsjælland standset og kontrolleret på Helsingør Motorvejen i sydgående retning. Det viste sig, at han sad bag rattet, selvom hans førerret var administrativt inddraget, ligesom han fik narkometeret til at slå ud for cannabis.