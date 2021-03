Narkobilist blev standset

En 20-årig mand fra Brønshøj blev fredag aften klokken 18,15 standset i en personbil på Klampenborgvej i Lyngby. Bilisten blev efterfølgende teste positiv for påvirkning af THC - altså hash, og taget med til blodprøveudtagning. I bilen blev der endvidere fundet et gram hash, som han også blev sigtet for. Det oplyser Nordsjællands Politi til Det Grønne Område.