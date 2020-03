Fredningsnævnet har spillet med musklerne i en sådan grad, at kommunen nu må fjerne de 100 midlertidige parkeringspladser på hjørnet af Firskovvej og Klampenborgvej. Foto: Lars Schmidt

Nævn spiller med musklerne: Kommunen fjerner 100 P-pladser fra Firskovvej

Fredningsnævnet ville ikke forlænge kommunens dispensation til parkering på grusarealet ved Cirkuspladsen på Firskovvej. Og da Forsyningen så søgte om dispensation for at kunne komme i gang med Fæstningskanalen, ville nævnet kun dispensere, hvis kommunen fjerner de omstridte P-pladser.

Det Grønne Område - 05. marts 2020

Fredningsnævnet mente det alvorligt, da man sidste år kategorisk valgte at sige nej til Lyngby-Taarbæk Kommunes ønske om at forlænge dispensationen for den midlertidige parkeringsplads ved Cirkuspladsen på Firskovvej.

Den første konsekvens måtte Teknik- og Miljøudvalget forholde sig til i sidste uge, hvor man besluttede at nedlægge parkeringspladserne og gøre dem til et grønt område igen.

For Fredningsnævnet stillede sig nemlig på bagbenene i en helt anden sag.

Her havde Lyngby-Taarbæk Forsyning søgt om dispensation fra fredningen af Ermelundskilen, hvor Cirkuspladsen ligger. For at komme i gang med projektet for Fæstningskanalen skal kolonihaverne i H/F Ermelund nemlig flyttes, og den flytning vil Fredningsnævnet kun gå med tilm, hvis parkeringspladserne nedlægges.

Teknik- og Miljøudvalget måtte derfor bide i det sure æble, så Forsyningen kan komme i gang med arbejdet med Fæstningskanalen. Det betyder, at parkeringspladserne skal være nedlagt senest 1. april.

Samtidig trækker kommunen sin klage over Fredningsnævnets afgørelse fra sidste år tilbage.

Ville gerne have fortsat Mens man jubler hos Danmarks Naturfredningsforening over nedlæggelsen af P-pladserne, er man anderledes trætte af sagen i Teknik- og Miløudvalget, hvis formand, Sigurd Agersnap (SF), siger til Det Grønne Område:

"For at komme i gang med anlægget af Fæstningskanalen har det været et krav fra Fredningsnævnet, at parkeringen på cirkuspladsen fjernes. Det tager vi nu konsekvensen af. Jeg så gerne, at vi kunne fortsætte den midlertidige parkering på pladsen, men det har Fredningsnævnet altså modsat sig, ligesom de modsatte sig, at vejen kunne udvides en lille smule til etablering af cykelsti på Firskovvej. Begge dele er jeg selvsagt træt af."

Sigurd Agersnap ser det ikke som et problem, at man nu mister 100 parkeringspladser på Firskovvej:

"Altså, vi har fået lavet en parkeringsanalyse, som viser, at der er mange ledige parkeringspladser i Lyngby. Det vil der også være fremover. Der er især mange ledige i parkeringskælderen under Microsoft. Det er rigtigt, at en del af de ledige pladser vil være betalingspladser, men jeg synes som sådan, at det er rimeligt nok, at man må betale for at parkere i bymidten," siger han.

Kommet til fornuft I Danmarks Naturfredningsforenings lokale afdeling, som startede sagen med at klage til Fredningsnævnet over parkeringspladserne, mener man, at kommunen har fået en lærestreg.

"Naturfredningsforeningen er meget tilfreds med, at kommunalbestyrelsen er kommet til fornuft og nedlægger den ulovlige parkeringsplads på Cirkuspladsen, så de mange parkeringspladser under det nye byggeri på Kanalvej kan blive brugt," siger formand Hans Nielsen til Det Grønne Område:

"Vi håber også, at denne lærestreg kan få kommunen til fremover at overholde Fredningsnævnets afgørelser. For hvis ikke kommunen overholder Fredningsnævnets afgørelser, hvorfor skal borgerne så overholde kommunens?"