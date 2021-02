Næsten ingen corona-smittede på kerneområderne: Det kniber dog fortsat få steder

Ligesom det generelle smitteniveau i Lyngby-Taarbæk Kommune er det laveste i flere måneder, så meldes der også om, at de kommunale kerneområder stort set ikke længere kæmper med borgere smittet med corona.

"Vi er snart helt smittefri på alle plejecentre. Det glæder beboere, pårørende og personale, da det betyder, at vi kan få besøgsforbuddene ophævet, så det kun er besøgsrestriktionerne, der gælder. Det giver mulighed for lidt flere besøgende," skriver kommunen, som ikke kan uddybe, hvor mange smittede borgere "snart helt smittefri" dækker over.