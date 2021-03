Nægtede at spille af frygt for Covid-19

Mikkel Hindersson og Christian Krogsgaard vandt deres indledende singler, og ved stillingen 2-1 i holdkampen viste B75’s Peter Svenningen tegn på ubehag og bad om en pose, som han lavede opkastlyde i. Han fortsatte dog kampen og vandt over Henrik Vendelbo.

Kampen i DM-slutspillet mellem Virum-Sorgenfri Bordtennisklub og B75 fra Hirtshals fik et kaotisk forløb.

Dermed var stillingen 2-2.

Ved stillingen 3-3 skulle Christian Krogsgaard møde Peter Svenningsen, men Virum-spilleren trak sig, da han ikke ville møde en spiller, der viste tegn på sygdom.

Holdkampen endte efterfølgende med sejr på 5-3 til gæsterne fra Hirtshals.

Virum-Sorgenfri har ikke indgivet protest til unionen, og Peter Svenningsen forklarede efterfølgende, at han under sin første kamp havde ondt i maven. Han var inden kampen blevet testet negativ for corona og fik siden taget en ny test, som også var negativ.

Med nederlaget er Virum-Sorgenfri definitivt ude af medaljekampen.