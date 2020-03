?Jeg vil også gerne have fokus på madspil. I virkeligheden er der mand nok i verden til at føde i milliarder mennesker, men vi tager 30 procent af varerne. I de fattige landet tabes maden i starter af kæden. Fx i transporten. De rige taber maden i slutningen ved at vi og supermarkederne smider det ud,? siger Steffen Andersen, der er Senior Vice Precident i Arla Food og forfatter til ferel bøger om landbrugsprodukton. Foto: Pernille Borenhoff

Naboer byder på Landbrugsmuseet: Et levende hus med fokus på mad og landbrug

Udbudsrunden om Landbrugsmuseets fremtid sluttede i sidste uge. Et af forslagene er fra en gruppe borgere, der er naboer til museet. De drømmer om et levende hus med fokus på viden om mad og landbrug

Men går det, som Steffen Andersen og en gruppe borgere, der som ham og hans hustru bor på Gartnerhaven, håber, så er det blot et spørgsmål om tid, før det gamle museum bliver omdannet til et levende hus, hvor mad og fødevareproduktionen kommer i fokus.

Men Steffen Andersen vil gerne fortælle om gruppens planer, som man i efteråret sendte til kommunen. 19. januar svarede forvaltningen, at det projektet falder fint i tråd med kommunens visioner for stedet, og man anbefalede gruppen af deltage i udbudsrunden. Kommunens svar er vedlagt den ansøgning til Realdania, som gruppen efterfølgende indsendte.

"For otte år siden fik jeg en åbenbaring. Ingen har spurgt mig om, hvad jeg ved om mad, selvom jeg har arbejdet med fødevarer hele mit liv. Vi ved en masse om træ, tobak og kemikalier, mens vi som forbruger ved stort set intet ved om madproduktion," siger 62-årige Steffen Andersen, der er uddannet HA/HD. Hans karriere startede i ØK, hvorfra turen blandt andet i to år gik til Mellemamerika, hvor han arbejdede i både tobaksmarker og tobaksfabrikker.

"Vores kultur som forbruger og fødevarerporcudent er ikke særlig god. Vi ved ikke nok om hinanden, og vi vil ikke betale for mad. Rent faktisk går kun ni procent af vores indtægter til mad, og det er som om, at vi som branche ikke har involveret forbrugerne bedre, og hvis forbrugerne ikke ved noget, vil de ikke betale" siger han med henvisning til eget forretningsområde.

Den involvering håber han bliver virkelig med et åbent Landsbrugsmuseet, der inviterer skoler, turister, lokale borgere og alle andre, der måtte have lyst, indenfor til et levende miljø, hvor der bliver formidling af viden om produktion af fødevarer, restauranter, ølbryggeri, madlaboratorier, glaspusteri, ernæringsinspiration, global street food, klimaforskning, levende dyr, genbrugsmarkeder og en lang række aktiviteter hver dag året rundt.

"Håbet er, at der findes en lidt filantropisk køber, der kan se et potentiale i bygningerne og deres særlige historie, selvom de hverken kan nedrives eller ombygges til boliger. Bygningerne vil nemlig blive solgt med et krav om, at de bevares og bliver en aktiv del af byen, så borgere og andre også får glæde af dem."