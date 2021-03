Nabo undrer sig: Men midlertidig mast kan ikke blive permanent uden ny høring

”Byplanudvalget får i morgen mulighed for at godkende eller afvise opsætning af en midlertidig mast på Kaplevej. Såfremt det viser sig relevant, vil Byplanudvalget på et senere tidspunkt få lejlighed til at tage stilling til en evt. permanent antenne placering i området. I givet fald vil en sådan behandling i Byplanudvalget medføre en fornyet høring i det relevante nærområde,” siger centerchef Sidsel Poulsen til Det Grønne Område.

”Den ansøgning, vi har set og haft i høring, er ikke den, der fremlægges for Byplanudvalget,” siger Jesper Rasmussen til Det Grønne Område. Forvaltningen forsikrer dog om, at en permanent mast kræver en ny høring.

Nu skal sagen så behandles politisk. Og der er to ting i sagsfremstillingen, han forholder sig kritisk til. Blandt andet at der nu tales om en permanent mast.

Jesper Rasmussen fortalte i sidste uges Det Grønne Område, hvordan han og andre beboere i nabolaget er kritiske over for planerne om at opføre en 30 meter høj midlertidig mobilmast ved hjørnet af Kaplevej og Løvgårdsvej inde på boldbanerne.

Mangelfuld ansøgning

Jesper Rasmussen kritiserer dog også, at ansøgningen ifølge ham ikke overholder kommunens egne retningslinjer.

”Kigger man TDC’ ansøgning igennem, skriver de, at dækningskort og visualisering af mast kommer senere. Men der står i kommunens retningslinjer, at det skal være med, når man søger. Forvaltningen skriver i sagsfremstillingen, at ansøgningen følger retningslinjerne. Men det gør den ikke,” siger han.

Til det siger Sidsel Poulsen:

”Forvaltningen skriver i sagen til Byplanudvalget, at den følger de kommunale retningslinjer. Borgeren kan have ret i, at forvaltningen rettelig burde have skrevet, at ’Sagen følger, for så vidt placering, de kommunale retningslinjer, i det placeringen ikke er i naturfølsomt område eller i et særligt bevaringsområde.’ Borgeren har ret i, at retningslinjerne også foreskriver, at der indsendes visualiseringer og dækningskort. Dette er dog oplyst i sagen, hvor der står, at ’Ansøger vil eftersende dækningskort og visualiseringer.’ Dækningskort er siden modtaget i forvaltningen, og vil blive forelagt på udvalgets møde.”

Byplanudvalgets møde er i morgen, onsdag, klokken 8.