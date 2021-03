Nabo til landbrugsmusmuseet: 'Vi er også nogen, der i dén grad føler os set og hørt'

I artiklen beskrev vi, hvordan en gruppe naboer fra Sorgenfri Haveby var bekymrede over de mulige støj og udsigtsgener, der kan komme i kølvandet på istandsættelsen af det gamle landbrugsmuseum og etableringen af Classic Car House. Beboergruppen mente heller ikke, at der var blevet taget tilstrækkeligt hensyn til dem i lokalplanen for området.

Et billede, Pia Dahrup-Andersson på ingen måde kan genkende. Hun bor selv på Gartnerhaven, men hun er ikke en del af den bekymrede nabogruppe. Faktisk er hun taknemmelig for sin nye nabo og det projekt, der er igangsat.

Og det er ikke, fordi hun bor længst muligt væk fra byggeriet. Hun er den grundejer i kvarteret, der har det længste skel ind imod museumsgrunden, og hun er meget glad for sin nye nabo også set i lyset af, hvad grunden ellers kunne have været anvendt til.

"Både bygherre og borgmester har været ekstremt imødekommende hele vejen igennem. Vi har holdt møder, gået skelvandring, hvor vi kunne komme med specifikke ønsker, og de har flyttet festlokalet efter vores ønske. (Vi kom til at bringe en gammel illustration, fra et tidligere udkast i sidste uges avis, hvor festlokalet er placeret op til Sorgenfri Haveby, men reelt er det nu flyttet længst muligt væk fra naboerne, red).

"I det hele taget har de været så positive og lyttet hele vejen igennem, og Anders Bruun fra Interdan, der står for det nye museum, må være filantrop, da det er svært at se, at det vil kunne blive en overskudsforretning. Nej, vi skal i stedet være glade for, at der er nogen, der vil istandsætte det gamle Landbrugsmuseum og Virumgård," siger Pia Dahrup-Andersson, som heller ikke frygter, at de aktiviteter, der er lagt op til i forbindelse med det nye museum, vil være specielt støjende.