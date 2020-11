Se billedserie Salonens nye samarbejdspartner Nabila Mathiesen bærer selv paryk. Foto: Frank S. Pedersen

Nabila tabte sit hår og skiftede arbejde: Nu er hun frisør for folk med paryk

Nabilas Parykker flytter ind hos Salon Haircut på Kulsviervej i Lundtofte

Det Grønne Område - 19. november 2020 kl. 18:30 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen

Nabila Mathiesens kunder i frisørsalonen har noget ret usædvanligt tilfælles med deres frisør. De har ikke noget hår.

"Jeg havde et flot kastanierød manke. Men som 28-årig tabte jeg håret på grund af alopecia, der er en autoimmun arvelig sygdom," fortæller hun, der ellers er udstyret med en flot blond, nåja, paryk. For det er historien.

Da den 28-årige sygeplejerske mistede håret gav det senere anledning til et delvist karriereskifte.

"Da jeg fik en arbejdsskade som sygeplejerske, besluttede jeg i 2008 at tage en etårig uddannelse til frisør med fokus på parykker, for at kunne hjælpe andre i min situation," siger hun, der også tilbyder hjælp med make-up til kunderne. Det er mennesker, der er ramt af skaldethed enten på grund af sygdom eller for eksempel kemobehandling for kræft.

"Jeg ved fra mig selv, hvordan det er ikke at have noget hår. Og som sygeplejerske og frisør har jeg mødt mange, der faktisk oplever det manglende hår som værre end selve sygdommen. Når man ud over håret taber, øjenbryn og vipper, så er det sværere for andre at forholde sig til én. Vi er vant til at have et ansigt, der rammet ind af håret, at fokusere på, når vi taler med folk," forklarer Nabila Mathiesen.

Gode forhold Hun arbejder i flere saloner i hovedstadsområdet, og senest er samarbejdet med Salon Haircut kommet i stand.

"Det handler meget om, at komme ud til kundernes lokalområder, hvor det er let at komme til og der, som her, er gode parkeringsforhold," siger hun.

Nabila Mathiesen fandt frem til Salon Haircut efter et besøg i lokalområdet.

"Jeg havde et ærinde hos Hope Wine & Design på den anden side af vejen, hvor jeg blev anbefalet at gå herover," fortæller hun.

"Og jeg ville gerne være med til at støtte et godt formål," fortæller indehaver Malene Søgaard, der sammen med frisør Catrine Stokking arbejder i Salon Haircut til daglig. Salonen har eksisteret siden 2012 og flyttede ind på Kulsviervej 73 for halvandet år siden.

Man kan læse mere om Nabila Mathiesen på hjemmesiden nabilasparykker.dk

