Når virkeligheden overgår fiktionen

Det Grønne Område - 15. november 2020 kl. 06:00 Af Julie Finne Bjorklund Rebel, sognepræst Lundtofte Sogn Kontakt redaktionen

klumme

Strømmen af underholdning

Det er populært som aldrig før at se tv-serier. Vi har alle vores favoritter, og serier er noget, man taler om. Det skaber fælles referencer, sådan som flow-tv plejede at gøre.

Serierne lader os gyse, grine og græde. Vi rykker sammen i sofaen. Holder puden oppe for ansigtet og kigger væk, når det bliver for meget.

Men det er ikke virkelighed. Det er fiktion og vi kan bare slukke, hvis vi får nok.

#Metoo

Men i de sidste par uger er det som om, der er blevet byttet om på det hele. Virkeligheden har overhalet fiktionen. De daglige nyhedsudsendelser føles som den mest hæsblæsende serie.

Mandlige politikere falder på stribe på grund af krænkende opførsel. En hånd på et lår, en tunge i et øre. Metoo råber den ene kvinde efter den anden. Skeletterne vælter ud af skabene. Krænkerne bliver lagt i offentlig gabestok og dømt af generationer af rasende kvinder, som har fået nok.

Et retfærdigt korstog, mener mange - mens andre synes, at det er for meget og uden nuancer.

Mon ikke mange mænd rundt i det danske land stadig sidder med svedige håndflader og venter i frygt på, at de bliver den næste krænker, der kaldes ved navn?

Det bevægede sig til ungdomspartierne. Grusomme fortællinger om voldtægter og fortielser. Det er farligt at "gå til politik", hvis man er ung kvinde. Det er ikke fiktion. Det er virkelighed.

Fangeflugt og halshugning

Og midt i det hele gik alarmen i Herstedverster. Vestegnen var i højeste beredskab. En af det sidste årtis mest omtalte mordere, Raket Madsen, var stukket af. Pulsen kom op, men han blev hurtigt fanget.

Så var den gal i Frankrig. En skolelærer, som havde brugt Jyllands-Postens kontroversielle Muhammed-tegninger til undervisning i ytringsfrihed, blev halshugget. Det presser tolerancen og friheden på alle parametre.

Covid-19 scifi

Og samtidig med, at der arrangeres fakkeltog for den stakkels lærer, som mistede hovedet, stiger tallene. De tal, som siden februar måned har været med til at sætte vores dagsordenen.

Smittetallene studeres, som var det lottonumre. Og de bevæger sig op ad igen. Alt for hurtigt, nu hvor vi ellers håbede på, at alt snart ville være som før. Dengang en pandemi var forment virkeligheden og forbeholdt fiktionen.

Det synes foruroligende ironisk, at vi har en lov om maskeringsforbud, nu hvor vi alle skal gå med mundbind og visir i det offentlige rum.

Hver gang en bus fuld af mundbindsklædte mennesker kører forbi mig, har jeg det, som om jeg er med i en sci-fi-serie. Det er et scenarium, som for bare 11 måneder siden var helt utænkeligt.

Håb

Hvordan følger vi med som mennesker, når det synes, som om fiktionen og virkelighedens verden blandes sammen?

Når frygten og uhyggen ikke begrænses til aftenkaffen og en god serie, men kryber ind og kommer til at sætte dagsordenen for det liv, vi skal leve?

Hvordan får vi håb til at leve, når virkeligheden føles som serie, hvor vi ikke kan slukke eller tage en pude for hovedet?

Jeg tror, at det eneste der hjælper her, er tro, håb og kærlighed af den gammeldags slags. Den slags, som man kan finde og høre om i kirken.

Her sættes vores virkelighed i et andet perspektiv. Her lever en tro på, at verden er god, selvom virkeligheden kan synes at overgå fiktionen.

Her gives vi ord og bøn til at bære det, som synes at tage modet fra os.

Når fiktionen synes at overhale virkeligheden indenom, så modsiges frygt, had og krænkelser af talen om evighed, kærlighed og tilgivelse. Alt det som overgår vores vildeste fantasi og som nærer os med essentielt livshåb, vi ikke finder i strømme af nyheder og underholdning.

Det er ikke bare fiktion - det er levende virkelighed.