?Vi kan og må ikke forvente, at det er de sædvanlige ?soldater?, der skal løfte opgaverne. Vi må alle hjælpe til,? siger Anni Frisk Carlsen. Foto: Lars Schmidt

Når vi åbner: Foreningslivet skal blomstre igen

Flere og nye frivillige kræfter skal til, når foreningslivet åbner igen, siger FIL-formand Anni Frisk Carlsen.

Det Grønne Område - 26. april 2020 kl. 11:45 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lige så stille, som foreningslivet ligger hen lige nu, lige så meget skal det blomstre op på ny, når der igen bliver mulighed for det. Det er helt afgørende, og de frivillige er ganske enkelt livsnødvendige, hvis foreningslivet skal komme op i gear igen.

Det mener Anni Frisk Carlsen, som er formand for Fællesrepræsentationen af Idrætsforeningerne i Lyngby og medlem af Folkeoplysningsudvalget i kommunen.

"Den sidste måned har med al tydelighed vist, at fællesskab er vigtig for danskernes livskvalitet. Det er derfor mit håb, at netop foreningslivet kan få lov til at blomstre, med fællesskabet i centrum, når vi igen får lov til at mødes. Det gælder både i de sociale foreninger, spejdergrupper og idrætsforeninger," siger hun til Det Grønne Område.

Frivillige et 'must' Men fællesskab alene gør det ikke - de frivillige er et "must", hvis vi skal have foreningslivet op på fuld styrke igen, siger hun:

"Det er de frivillige, der skal tage en bestyrelsespost, bage kager, køre spillere til stævner og kampe, hjælpe med tøjvask, tage en tur ved dommerbordet, hjælpe med at arrangere spejderlejr, sikre kaffe i den forening, der tager sig af de sårbare, lave mad i suppekøkkenet, ja, jeg kan blive ved," understreger Anni Frisk Carlsen:

"Vi kan og må ikke forvente, at det er de sædvanlige "soldater", der skal løfte opgaverne. Vi må alle hjælpe til. Netop de frivillige initiativer har de sidste uger været i centrum, og netop derfor tror og håber jeg på, at det vil fortsætte med at være en vigtig del af vores dagligdag, at vi engagerer os dér, hvor der er et behov," siger hun - og slutter:

"Men samtidig skal vores foreninger også blive bedre til at bede om hjælp til diverse opgaver. Det er ingen skam, har vi også lært i denne tid. Vi vil glæde os til at byde de nye og uundværlige "soldater" hjerteligt velkomne i vores vidunderlige foreningsliv."