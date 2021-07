Bøger som denne kan hjælpe til at snakke om spiseforstyrrelser.

Send til din ven. X Artiklen: Når vennen har spiseforstyrrelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Når vennen har spiseforstyrrelse

Det Grønne Område - 03. juli 2021 kl. 06:00 Af Louise Buus Larsen, Stadsbiblioteket Kontakt redaktionen

anbefaling Selma er til fødselsdag hos Maja fra klassen.

Pigerne leger gemmeleg og Selma gemmer sig under sengen. Her finder hun Majas dagbog over lamellerne.

Hun ved godt, at hun ikke bør, men hun bliver for fristet og læser i dagbogen. Derigennem finder hun ud af, at Maja synes, hun er for tyk - hvilket Selma slet ikke forstår. Maja skriver, at hun tænker rigtig meget over, hvor meget og hvad hun spiser.

Maja er en pæn pige og er populær. Så Selma kan slet ikke forstå, de tanker, Maja går rundt med. Da Maja besvimer til gymnastik, ved Selma, at hun skal gøre noget. Selma ved godt, at hun bør sige det til nogen, men hvem og hvordan? Hun læste jo Majas dagbog.

Et vigtigt budskab

Denne historie har et vigtigt budskab. Hvordan håndterer man, at én man kender, har en spiseforstyrrelse? Hvem går man til? Er det mor eller far? Vedkommendes mor eller far? Eller siger man det til klasselæreren?

Vi følger alle de tanker Selma går igennem, den bekymring, hun har for Majas helbred, og de tegn, hun begynder at se. Vigtigst af alt, er at det desværre bliver et større og større problem, at børn generelt føler sig for tykke.

Da jeg læste bogen i starten af året, var en ny undersøgelse fra WHO lige kommet ud, og tallene var virkelig foruroligende. Vi er nødt til at gøre noget, og bøger som denne kan hjælpe til at snakke om problemet.

fakta Titel: Hvad har du gjort?!

Forfatter: Puk Krogsøe

Udgivelsesår: 2019