Se billedserie Udstillingen viser foto af 16 djævlebroer

Mytologiske fotografier på Gl. Holtegaard

Djævlebroer, græshopper og murbrokker er nogle af de motiver, som Ebbe Stub Wittrup giver nyt liv og indhold i sine fotografiske værker, der til den 13. april kan ses på Gl. Holtegaard

Det Grønne Område - 02. marts 2020

Ved første øjekast er Ebbe Stub Wittrups fotografiske værker skarpe og hyperæstetiske. På dokumentarisk vis afbilder de noget, vi kan se med det blotte øje. Det være sig djævlebroer i Sydeuropa, græshopper på strå, grene på et pinjetræ eller korthuse. Sidstnævnte er i øvrigt de eneste foto, der ikke er sort-hvide.

Men så enkelt forholder det sig naturligvis ikke.

Første udstillingsrum på Gl. Holtegaard er helliget serien Devil's Bridges fra 2009-2016. En serie på 16 såkaldte djævlebroer i det bjergrige Sydeuropa.

Men seriens egentlige motiv er ikke den fysiske, monumentale brokonstruktion. Det egentlige motiv er djælvebroernes mytiske kvaliteter.

"Der knytter sig myter til disse broer, hvis konstruktioner er så vanskelige, at man mente, at det måtte være djævlen, der havde bygget dem i Middelalderen," siger fotografen Ebbe Stub Wittrup.

Inden han fotograferede broerne, gav han sig selv et dogme: alle broer skulle fotograferes syd/nord, på samme årstid og på samme tidspunkt. Og med samme lyssætning.

"Broerne er forskellige, men der er samme stemning over dem," siger han.

Barok mytologi Ebbe Stub Wittrups interesse for mytologi, filosofi og religion afspejler sig i alle udstillingens fotografier. Også i de 33 fotografier af en græshoppe, som man ved første øjekast skulle tro var et udtryk for hans dybe zoologiske interesse for græshoppens liv og færden på et græsstrå. Men sådan er det naturligvis ikke. For Ebbe Stub Wittrup er ikke naturfotograf. Han er kunstner, og i alle hans billeder ligger der bag det, man umiddelbart ser, en større fortælling, der udspringer fra hans dybe interesse for mytologi, religion, historie og filosofi.

"Græshoppen er et mytologisk dyr. I Biblen ses den som et skadedyr og en af de syv plager, mens den i østerlandsk mytologi betragtes som et lykkebringende dyr," siger Ebbe Stub Wittrup.

De 33 fotografier af græshoppen refererer til de 33 gange, som græshopper ifølge ham bliver nævnt i Biblen.

Billederne til udstillingen er for de flestes vedkommende udlånt af hans gallerist Martin Asbæk, som han haft et samarbejde med i mange år. Ebbe Stub Wittrup er repræsenteret på museer i både ind- og udland.

Men det er første gang, at han udstiller på Gl. Holtegaard, som han kender godt, for "her har mange af mine venner tidligere udstillet," som han siger.

Ebbe Stub Wittrups værker passer ifølge Maria Gadegaard, direktør for Gl. Holtegaard, perfekt ind i udstillingsstedets rammer.

"Det her sted har en forkærlighed for det illusoriske, der passer rigtig godt til det her baroksted. Billederne er super dragende og forførende og falder i tråde med barok, der er kendt for det dramatiske udtryk, lys og skygge og forførende træk," siger hun.

Udstillingen er blevet til i et samarbejde med Copenhagen Contemporary på Refshaleøen i København. Og begge kunstinstitutioner vise samtidig soloudstillinger af Ebbe Stub Wittrup.

Hvor udstillingen Botanical Drift på Copenhagen Contemporary viser Stub Wittrups skulpturelle og installatoriske værker tager udstillingen Photographs på Gl. Holtegaard udgangspunkt i kunstnerens fotografiske arbejde.

Udstillingen løber til og med 13. april.

Udstillingen er støttet af Beckett-Fonden, Etatsraad Georg Bestle & Hustrus Mindelegat, Politiken-Fonden, Grosserer L.F. Foghts Fond og DJFotografernes Ophavsretsfond.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst støtter Gl. Holtegaards udstillingsprogram.