Mysteriet om krebsen i vandhullet

Elever fra 1.x fangede resterne af en krebs i vandbassinet i Virumparken. Det blev starten på en større efterforskning. For hvor kom krebsen fra? Og hvordan var den havnet her? Mysteriet er løst nu.

19. juli 2020

Guldsmedenymfer, vandkalve, skøjteløbere og dovenfluelarver er hvad man normalt kan regne med at finde i stort set hvilket som helst vandhul i Danmark.

Og disse dyr er der selvfølgelig også i regnvandsbassinet, der i 2017 blev anlagt i Virumparken for at opsamle det vand, der ved store regnskyld kommer strømmende ned fra Skolebakkekvarteret.

Biologilærer Alexzander Karjala-Svendsen fra Virum Gymnasium er begejstret over at have en biotop tæt på egen bolig. Og tæt på gymnasiet.

Han bruger både dét og Virum Gadekær i sin undervisning blandt andet til at lave undersøgelser af vandmiljøet.

Mens eleverne blev fjernundervist tog Alexzander i stedet sin egen familien med ned til vandhullet, og det var hér, at familien fik øje på en krebs, der kravlede rundt i det relativt lave vand.

Da eleverne atter kunne komme tilbage til gymnasiet, tog Alexzander 1.x. med til regnvandsbassinet for at komme tættere på mysteriet om krebsen. For hvad var det for en type? Og hvordan var den kommet hertil?

Var den mon blevet placeret her er borgere, der syntes, at det var sjovt med en krebs i et vandhul? Havde en måge tabt den ud af næbbet, eller havde den selv bidt sig fast på en fugl, der så var landet i vandhullet?

Det måtte undersøges, så iklædt waders og bevæbnede med net gik de 25 elever i 1.x. igang med at gennemtrawle vandhullet i jagten på krebsen.

"Vi fandt ret hurtigt hovedet og en klo," siger Alfred, der var en af de elever, hvis nysgerrighed var blevet vakt.

"Vi kunne ikke med sikkerhed identificere krebsen og troede først, at den var enten en signalkrebs eller en flodkrebs," siger han.

DTU Aqua hjælper Fund af begge krebsearter skal indberettes til kommunen; signalkrebsen skal registreres, fordi den er en invasiv og agressiv art, der hurtigt overtager et vandmiljø og skubber de hjemlige flodkrebs væk. Flodkrebsen fordi den er en rødlistet art. Altså truet på sin eksistens.

"Vi indberettede fundet til kommunen og ville gerne have hjælp til at identificere krebsen, men da vi ikke hørte noget, kontaktede jeg i stedet Søren Berg fra DTU Aqua. Han er ekspert i ferskvandsdyr og ferskvandsmiljø," siger Alexzander.

Ud fra de foto, han havde set, kunne han med nogenlunde sandsynlighed identificere krebsen til at være en galizisk krebs, der også går under navnet tyrkerkrebs.

"Den er ret nomal for området. Og der er mange af dem i Furesøen," siger Alexzander.

Det er dermed ifølge ham sandsynligt, at det er en fugl, der har transporteret krebsen fra Furesøen til Virumparken.

Da den er set levende, regner Alexzander med, at den lave vandstand har gjort, at en fugl efterfølgende har fået øje på den og spist den og efterladt skallerne.

Lær lokalområdet at kende Alfred synes, at det har været en spændende opgave og en god måde at lære sit lokalområde at kende.

"Jeg er blevet mere interesseret i området. Nu går man ikke bare forbi. Jeg kigger mere på vandhuller og tænker på, hvad der mon er i dem. Da alle 1. g'er var hernede i parken, da vi startede i gymnasiet, tænkte vi jo overhovedet ikke over stedet. Det gør vi nok mere nu," siger han.

Og det er netop et af formålene med undervisningen, fortæller Alexzander:

"Jeg vil gerne have, at eleverne får kendskab til lokalområdet og får øjnene op for, hvad der er lige under overfladen," siger Alexzander Karjala-Svendsen, der håber, at krebsen nåede at lægge æg, så der fremover vil være krebs af finde i regnvandsbassinet i Virumparken. Undervisningsforløbet med at identificere insekter og padder i Virum Gadekær og regnvandsbassinet i Virumparken bliver bakket op af LTK Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed.