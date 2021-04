Musikskolen og corona: Rytme skal der til

I stedet tænder de to musiklærere for mobilens kamera og optager nogle videoer, som de lægger på YouTube, hvor eleverne så kan hente dem.

"Vi kastede os ud i en helt ny verden, da vi pludselig skulle til at gå online. Vi lagde ud med tre timer om sne og snemænd. Der var både snemandscalypso og gamle danske sange som "Sneflokke kommer vrimlende", hvor alle børnene lærte at danse som "pølserne på rækkerne". Derefter blev det jo fastelavn, og vi ville gerne give børnene en stor fest online," fortæller Nicolina og Karen.

"Målet med at lave en virtuel undervisning er at skabe et tilbud til eleverne. En sidegevinst har været, at alle har kunnet deltage, både søskende og forældre.