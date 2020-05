?Vi har flyttet de fleste af vores koncerter, siden Danmark lukkede ned. De fleste er flyttet til efteråret, nogle til foråret næste år, og nogle er vi fortsat i forhandlinger med,? fortæller spillestedsleder i Templet, Cecilia Cresso. Arkivfoto

Musikken spiller ikke: Koncerterne er savnet i Templet, men det lokale spillested klarer sig

Med lave udgifter og kommunal støtte til faste udgifter klarer Templet sig, selv om koncerterne er flyttet til tidligst efteråret. Spillestedslederen fortæller om en musikbranche i krise.

Det Grønne Område - 02. maj 2020 kl. 11:45 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hos Templet var man få dage fra en stor metalfestival, da Danmark 11. marts blev lukket ned. Forud var gået næsten et års forberedelser, og for metalfans i Lyngby var det muligvis at betragte som årets højdepunkt, fortæller Templets spillestedsleder Cecilia Cresso til Det Grønne Område.

Og ikke nok med dét. Hun fortæller også, at coronakrisen ikke kunne have ramt på et meget værre tidspunkt.

"I marts peakede højsæsonen. Det var det store kick. Og i starten af april vil det stadig være meget aktivt. Fra starten af maj plejer vi så at skrue ned for blusset, fordi det er en tid med mange eksamener. Så det ramte på et dårligt tidspunkt," fortæller hun.

Kommunal hjælp Den dårlige timing til trods er man dog overvejende optimistisk og tror på, at man skal klare sig igennem den udfordrende tid. Cecilia Cresso er heller ikke sen til at rose Lyngby-Taarbæk Kommune for at være en uvurderlig støtte i en svær tid.

"Vi får rigtig meget hjælp fra kommunen. Vi får fast støtte, det bliver vi ved med, og det er vi rigtig glade for. Vi får driftsstøtte til faste udgifter, så det gør, at vi kan betale de regninger, som vi stadig har," siger hun og fortæller, at man fortsat arbejder på at rykke stedets koncerter.

"Vi har flyttet de fleste af vores koncerter, siden Danmark lukkede ned. De fleste er flyttet til efteråret, nogle til foråret næste år, og nogle er vi fortsat i forhandlinger med. Så alle er ikke offentliggjorte endnu," siger hun og fortæller om en branche, der generelt står i en ventesituation.

"Musikerne afventer ligesom os. Det er svært at planlægge, når man ikke ved, hvad der skal ske, og hvornår vi kan arrangere koncerter igen. Alle os i musikbranchen står i samme situation. Vi afventer og ser, hvad fremtiden bringer, og hvad myndighederne siger. Næste udmelding kommer omkring 10. maj, og så tager vi den derfra," siger hun.

Forsvarlighed først Koncerterne er selvsagt savnet. Men man kommer ikke til at gå på kompromis med sikkerheden, fortæller spillestedslederen.

FAKTA Udskudte koncerter

The White Album er rykket til fredag 16. oktober

Anna David er rykket il fredag 23. oktober

Maja Og De Sarte Sjæle + De Lyse Timer er rykket til fredag 13. november

Temple Of Doom: Kraanium + Emesis er rykket til lørdag 14. november

Ibrahim Electric er rykket til fredag 20. november

Søren Sko er rykket til lørdag 27. februar 2021 "Det er vigtigt for os at handle forsvarligt. Vi vil rigtig gerne holde koncerter, og vi ærgrer os over, at vi ikke kan, og at de frivillige ikke kan se hinanden. Men det skal være ordnede forhold, for vi vil ikke sprede smitten," siger hun.

Men selv om man økonomisk kan klare sig i øjeblikket, så kan der opstå yderligere udfordringer, når man igen må holde koncerter.

"Hvis vi skal holde færre eller mindre koncerter, så får vi også færre indtægt, men samme udgifter. I den tilstand vi er i lige nu kan vi godt klare os, fordi vi ikke har så mange udgifter," fortæller hun.

Indtil myndighederne kommer med en ny melding, forsøger man ligesom så mange andre at holde det sociale ved lige online.

"Vi har et rigtig godt fællesskab, som er rykket online. Vi taler meget sammen der, og laver sjove ting der. Folk laver livestreams, og så er vi sammen dér," siger Cecilia Cresso.