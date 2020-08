Musik i gaden lørdag: Andreas Langvad synger og spiller i gader og stræder

På lørdag vil der være både pop- og folkemusik i gader og stræder i Kgs. Lyngby med sangeren Andreas Langvad, der med sin guitar og sprøde vokal har optrådt på både danske og udenlandske scener siden 2015. På denne korte tid, er det lykkedes ham at skabe et solidt navn med tre singler i radioen og et medrivende live-act.