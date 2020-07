Museumsinspektør ved Frilandsmuseet fylder rundt: "Etnologen, der ved alt"

Anja er vokset op i Nordsjælland og har gået på friskole. Her blev hun oplært i leg, læring og frisind, og denne baggrund har præget hendes virke lige siden.

Det er nok også en af grundene til, at hun gennem de 33 år, hun har arbejdet på museet, aldrig har sagt nej til at deltage i et festudvalg, og hun er formodentlig kun gået glip af ganske få fester i sit liv.