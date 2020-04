Frilandsmuseet bliver taget i brug af kommunens børn. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Museum åbner for Lyngby-Taarbæks skoler og institutioner Kulturministeriet godkender at stille Frilandsmuseets arealer og faciliteter til kommunens rådighed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Museum åbner for Lyngby-Taarbæks skoler og institutioner Kulturministeriet godkender at stille Frilandsmuseets arealer og faciliteter til kommunens rådighed

Det Grønne Område - 21. april 2020 kl. 15:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Corona Museumsgæster er der ikke mange af i øjeblikket, og dette gælder særligt Frilandsmuseet Det Gamle Danmark, som lukkede i december og aldrig fik mulighed for at genåbne. Men i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune kan museet nu genåbne for en særlig gruppe gæster, skriver museet i en pressemeddelelse.

Frilandsmuseet blev i sidste uge kontaktet af Lyngby-Taarbæks borgmester, Sofia Osmani, samt museets nabo, Kongevejens Skole, der efterspurgte adgang til Frilandsmuseets grønne arealer for at skabe den nødvendige plads til de mange børn, der nu er startet i skole, børnehave og vuggestue, som et led i genåbningen af Danmark.

"Vi ved, at der er pladsmangel i de nyligt genåbnede skoler og institutioner i kommunen, og vi vil gerne hjælpe dem med at tilbyde den plads, som mange af dem står og mangler," siger Peter Henningsen, museumschef for Frilandsmuseet.

Godt at hjælpe

Kulturministeriet har netop godkendt, at museet kan stille arealer og toiletfaciliteter til rådighed for skoler og dagtilbud i kommunen, der har brug for mere plads at sprede børnene over.

"Her i nedlukningsperioden leder vi efter måder at bringe vores lokationer i spil på trods af stramme restriktioner som statslig institution. Vi fik en henvendelse fra borgmesteren i Lyngby-Taarbæk, som var oplagt at gribe. Det er godt, at vi på trods af nedlukningen kan være med til at afhjælpe nu-og-her problemer i samfundet," siger Nationalmuseets direktør, Rane Willerslev i meddelelsen.

Frilandsmuseet og Bygning 3 på Brede Værk kan benyttes på forsvarlig vis, og museet stiller faciliteter til rådighed, men det vil være skolerne selv, som har ansvaret for børnene.

Ikke adgang for andre

Det er endnu ikke muligt for Frilandsmuseet at tilbyde andre gæster adgang til museet, da der fortsat er et forsamlingsforbud for grupper over 10, samt den fortsatte hjemsendelse af alle de offentlige medarbejdere, der til dagligt driver museet.

"Vi glæder os over, at nogen kan gøre brug af museet igen, men vi ser også frem til den dag, hvor Frilandsmuseet for alvor kan genåbne for alle - medarbejdere, frivillige og særligt museets gæster" siger Peter Henningsen.

Frilandsmuseet og Brede Værk bliver så småt taget i brug i slutningen af denne uge.

Ordningen fortsætter, til museet selv skal bruge arealer og lokaler igen. Det kan for skoler dog aftales, at ordningen gælder skoleåret ud.

fsp