Fra 26. februar vil man blive taget imod i den ombyggede Multiform på Jernbanepladsen af øverst fra venstre Piet Rose og Alek Rose samt nederst fra venstre Anne-Marie Sørensen, Dorte Petersen og Lotte Stæhr Rosentoft. Pressefoto Foto: Phillip Norgaard

Multiform klar til åbningsfest i Lyngby

Inviterer til reception efter ombyningen onsdag 26. februar

Det Grønne Område - 24. februar 2020 kl. 13:22 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Arkitekt Piet Rose er klar til at byde inden for i en totalt ombygget Multiform køkkenbutik på Jernbanepladsen 6 i Lyngby med åbningsreception 26. februar kl. 16-19, hvor alle er velkomne.

Her er syv nye snedkerkøkkener monteret med opsigtsvækkende bordplader og specialfremstillede vægplader fra Italien.

"I et par måneder 'flyttede jeg hjem til kunderne' med prøver på materialer og målebånd, fordi hele butikken er blevet renoveret fra inderst til yderst. Og nu holder vi igen åbent i butikken hver dag," fortæller Piet Rose i en pressemeddelelse.

Efter fem år som designansvarlig hos Multiform i Lyngby har han overtaget butikken, og han glæder sig til at vise den frem sammen med sine kolleger Lotte Stæhr Rosentoft, Anne-Marie Sørensen og Dorte Petersen, som er designere, samt de to snedkere Kim Christensen og Michael Kropp. Hertil kommer Piets mand, Alek Rose, som står for administration og økonomi.

Butikken er indrettet helt efter Piet Roses hoved. Han har boet i Lyngby det meste af sit liv og har en stor passion for indretning, arkitektur og design, og stilen er han sikker på vil falde i kundernes smag.

"Mit mål er, at Multiform i Lyngby skal være kendt som en anderledes køkkenbutik - eller snarere en designudstilling eller køkkengalleri. Vi vil vise nye måder at vise Multiforms klassiske køkkener på samtidig med, at vi er tro mod den gode stil, som mange i området har," siger Piet Rose i pressemeddelelsen.

Musik og udstillinger

Piet Rose vil også gøre butikken til et samlingspunkt i området for events inden for kunst og kultur. Han spiller selv klassisk musik og maler og har allerede et musikalsk arrangement på tapetet og arbejder på flere.

"Vi kan arrangere foredrag, udstilling af lokalt kunsthåndværk, musikaftener, temaaftener om for eksempel japanske knive. Ja, kun fantasien sætter grænser," siger Piet Rose.

Til en start er den lokale keramiker Christian Bruun repræsenteret med en udstilling i butikken, hvor han viser flere af sine store unika krukker. jesl