Motorvejssløjfen skal plantes til med træer

Der er beplantning på vej i motorvejssløjfen nord for Klampenborgvej. Den skal sikre et grønt udtryk i området som modspil til byggerierne på begge sider af Helsingørmotorvejen.

For at kunne plante træer og lave biodiversitetsfremmende tiltag, er det nødvendigt at foretage nogle forberedende jordarbejder.