Politiet undersøgte et muligt stenkast fra broen over motorvejen ved Lundtofte. Foto: Byrd/Steven Knap

Motorvejen spærret ved Lundtofte: Politiet undersøgte muligt stenkast

Tirsdag formiddag afspærrede politiet Helsingørmotorvejen i sydgående retning ved afkørsel 15 til Lundtoftevej, mens et muligt stenkast fra motorvejsbroen blev undersøgt. En bilist havde anmeldt, at han var blevet udsat for stenkast fra broen over motorvejen på Rævehøjvej.