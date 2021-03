Morgenfriske bedsteforældre står vagt ved Danmarks smukkeste skolevej

Se billedserie Mormor Maja Barfoed og farmor Birthe Haack er kendte ansigter for de børn og voksne, der benytter sig af skolevejn gennem Frilandsmuseet.

De kommer til fods på cykel, i flok og enkeltvis. Skolevejen gennem Frilandsmuseet er blevet fantastisk populær. Men at det overhovedet kan lade sig gøre skyldes, at en dedikeret skare af frivillige stiller op hver morgen

27. marts 2021 Af Signe Steffensen

Det er lidt råt denne stille mandag morgen, hvor nattens kulde stadig hænger i luften under det tynde skydække. Men i takt med at klokken nærmer sig otte, bryder solen igennem og flere og flere børn og voksne lægger vejen forbi på vej mod Kongevejens Skole, af det der måske er Danmarks smukkeste skolevej.

Godmorgen, siger Birthe Haack og Maja Barfoed friskt til de forbipasserende, der som oftest kvitterer med et smil og et godmorgen retur.

De to er morgenvagter på skoleruten gennem Frilandsmuseet og en del af det team af forældre - og bedsteforældre - der hver morgen låser op og sørger for god ro og orden. Og så er de henholdsvis farmor og mormor til Axel, der går i 2. klasse og Andrea, der går 8. klasse

De har været en del af morgenholdet siden ordningen forsøgsvis startede op for to år siden, og de nyder begge de morgener, hvor de skal op for at åbne lågen og tage imod børnene.

I øjeblikket er der hver morgen 100-200 børn, der benytter sig af smutvejen gennem Frilandsmuseet. En ordning, er i den grad har været med til at lette morgentrafikken omkring skolen.

For farmor Maja Barfoed er der også en vis nostalgi ved det. Hun er selv opvokset i Brede og har gået på Kongevejens Skole som barn.

De to bedstemødre er efterhånden blevet kendte ansigter i lokalområdet, og det sker ofte, at der er børn og voksne, der hilser på dem i Netto, og det synes de er hyggeligt.

"Af og til er der også nogle af de voksne, der siger - Tak fordi I gør det, og det er da dejligt at høre, selvom det ikke er for at få ros, at jeg står her, siger Birthe Haack og griner.

Hun flyttede fra Fyn til Sjælland for to år siden, og en uge efter, at hun ankom, havde hun sin første morgenvagt.

De to bedstemødre har begge en vagt en gang ugen, henholdsvis mandag og onsdag, så det er til at overskue. Mens forældrene typisk har hver anden ugen. Man er to på vagt ad gangen og lågen åbnes 7.35 og lukkes 8.05.

Katrine Krone, der også sidder i skolebestyrelsen på Kongevejens Skole, er kvinden, der sørger for at vagtplanen går op i en højere enhed. Hun har en datter, der i år er skolepatrulje på skolen, og for hende er det tydeligt at mærke, hvordan presset på morgentrafikken aftager, så snart skoleruten gennem Frilandsmuseet åbnes.

Denne vinter har der været lukket fra midten af november og frem til vinterferien. I den periode er det både meget mørkt og glat, og da der ikke er lys på stien, og den ikke bliver gruset, har det ikke været forsvarligt. Men på et ideplan bliver der arbejdet på, hvordan man evt. kan udvide sæsonen.

Lige nu er de godt 30 frivillige, der på skift tager morgenvagten, men hvis der skulle sidde nogle bedsteforældre der ud og tænke, at det kunne de da også tænke sig, så er de meget velkomne til at ringe til Katrine Krone på 23656961.

"Vi er meget glade for vores bedsteforældre, så vi vil gerne hverve endnu flere fra lokalområdet," Katrine Krone.