Line Bjerregaard hjælper pårørende med at tackle deres til tider svære situationer. Foto: Pernille Borenhoff

Mød kommunens nye pårørendevejleder: 'Kan være en tryghed at blive lyttet til og få svar på de mange spørgsmål'

Som pårørendevejleder er det Line Bjerregaards job at tale med pårørende om det, der er vanskeligt samt bidrage med løsningsmuligheder

Det Grønne Område - 21. oktober 2021 kl. 18:13 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen

At være pårørende til et barn, en forælder eller nær ven, der står i en vanskelig og sårbar situation, kan være vanskeligt. Man kan have behov for at tale med andre om, hvad der bekymrer én, høste gode erfaringer eller blot være sammen med andre, der er i en tilsvarende situation.

For at imødekomme disse behov og ønsker har Lyngby-Taarbæk Kommune ansat pårørendevejleder Line Bjerregaard i en stilling, der er målrettet børne- og familieområdet, handicap- og psykiatriområdet samt beskæftigelses- og integrationsområdet.

En pårørendevejleder indenfor ældreområdet findes allerede.

"Det er en ny funktion i kommunen, hvor man ansætter en person, der skal stå til rådighed for borgere, der er pårørende," siger Line Bjerregaard, der er ansat i en toårig projektstilling, der skal evalueres, hvorefter det bliver besluttet, om denne skal fortsætte.

Line Bjerregaard er uddannet pædagog og har desuden uddannelser som familieterapeut og supervisor på cv'et. Hun har erfaringer med pårørendeinddragelse fra social- og beskæftigelsesområdet fra Københavns kommune og Herlev kommune.

"Jeg startede medio maj og mine første opgaver har været, at have møder med afdelingsledere for de forskellige indsatsområder samt med Frivillighedshuset for at afdække behovet," siger hun.

Som pårørende kan man have behov for at tale med én, der fokuserer på de pårørendes behov.

"Vi kan tilbyde samtaler og lytte til de pårørende samt give dem tilbud og vejledning og forhåbentlig bringe ro. Det kan være en tryghed at blive lyttet til og få svar på de mange spørgsmål, man som pårørende har," siger hun.

Line Bjerregaard er en del af en styregruppe, der er nedsat for at sikre at ressourcerne i pårørendevejleder funktionen anvendes rigtigt. Og disse holder møder hvert kvartal for at afdække ønsker og behov.

"Jeg synes, det er et meget spændende området og ser en mulighed for at skubbe en udvikling videre og være med til at hjælpe den pårørende videre," siger hun.

Noget af det, hun som pårørendevejleder kan tilbyde, er netværkssamtaler og pårørende samtaler.

"Min erfaring er, at hvis kommunikationen er god, så kan meget lade sig gøre. Hvis alle sidder med rundt om bordet, kan vi nå frem til bedre løsninger. Det er meget vigtigt, at borgeren og de pårørende føler sig inddraget, og at de får hjælp til at lære at tackle den situation, de er i som pårørende, så de kan blive ved med at være en ressource for den nærmeste," siger Line Bjerregaard og henviser til undersøgelser, der viser, at mange pårørende udvikler symptomer på stress, mistrivsel og nedtrykthed.

Andre kommuner har også ansat pårørendevejledere, og de har en landsomfattende netværk, hvor de udveksler erfaringer og sparrer med hinanden.

Skulle man have behov for at kontakte Line Bjerregaard, kan det ske på linbj@ltk.dk.