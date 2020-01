Mød forfatteren bag ny bog om Karen Blixens kogekunst

"Der er mange veje til sandhed. En af dem er bourgogne".

Da Signe Wulff stødte på dette citat af Karen Blixen, tænkte hun, at det ville være oplagt at bruge i en artikel på hendes blog Kvindevin.

Den plan viste sig ikke at holde stik. Nu to år senere sidder Signe Wulff med en sværvægter af en bog i hånden. For da hun lettede på låget for at komme tættere på Karen Blixens forhold til mad og vin, var det som at åbne for en Pandoras æske.

"Jeg følte, at der var en historie, der kradsede på for at komme ud," siger Signe Wulff, som avisen møder i hendes køkken i hjemmet i Holte.

I en kobbergryde, som Signe har købt på et marked i Frankrig og fået fortinnet her i landet, simrer kalvekæber. Ikke til ære for avisen, men fordi familien skal have venner til middag i weekenden. Hun vil nemlig gerne byde på skildpaddesuppe. Helt i Karen Blixens ånd.

"Karen Blixen havde en kærlighed til gastronomi, som hun så som et kunstnerisk felt på linje med litteratur, musik og billedkunst," siger Signe Wulff, der cand. mag. i fransk og moderne kultur og kulturformidling. Hun har et lille reklamebureau, der er specialiseret i mad og vin. Blandt andet har hun medvirket til, at restauranterne Cofoco kom ud over stepperne og blev kendt i brede kredse.

Desuden har hun skrevet for Løgismose og været dansk redaktør på Jamie Olivers og den internationale bestseller-forfatter Yotam Ottolenghis kogebøger samt redaktør på Brødrene Price og Claus Meyers kogebøger.