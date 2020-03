Mød fantasy-forfatteren bag serien A.S.P.E.

Mette Finderup har skrevet en lang række bøger for både piger og drenge. Lige fra de sjove billedbøger om Lasse-Leif til uhyggelige historier om hjemsøgte huse.

Initialerne står for navne på de personer, der indgår i bogen, Alin, Silvius, Pilo og Ene. Serien er primært skrevet til de 10-13-årige, men ældre fantasyfans kan sagtens være med, skriver biblioteket i en pressemeddelelse.

A.S.P.E. er en utilsløret hyldest til Mette Finderups egen oplevelse af at spille rollespil med vennerne. Ikke med latex-våben ude i skoven, men rollespil som fortællemedie med blyant, terninger og papir omkring et bord.

Lær at bygge historien op

Ved arrangementet kan man høre mere om Mette Finderups skriveproces og om, hvordan man bygger en god historie op. Hvorfor bør man f.eks. lærer at elske berettermodellen? Og hvad er det for nogle fælder, man nemt falder i?