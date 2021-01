Planerne om en 21 meter høj mobilmast i Virum skal i fornyet høring blandt flere naboer. Arkivfoto

Mobilmast i Virum i ny høring: 'Det er jo et forsøg på at kalde en hund for en kat'

Planerne om en 21 meter høj mobilmast i et fredet område bliver nu sendt i høring blandt flere naboer

Det Grønne Område - 14. januar 2021 kl. 18:20 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen

Planerne om at erstatte en 16 meter høj sirenemast med en 21 meter høj mobilmast i et fredet område i Virum har været i ny høring.

Det Grønne Område skrev i november om utilfredse naboer, som undrede sig over planerne om at opstille masten i Kaningårdens æblehave. Og over at man kun havde inddraget én nabo i høringen, når man nu vil sætte en betydeligt højere mast op.

Det skal der nu laves om på. Det fortæller formand for Teknik- og Miljøudvalget, Sigurd Agersnap (SF), til Det Grønne Område.

"Vi har besluttet i Byplanudvalget at sende dispensationen i høring hos en bredere kreds af naboer. Det er aldrig populært, når der kommer nye mobilmaster i ens nabolag, men det skal ikke være sådan, at nogen oplever kommunen opsætter en ny mobilmast i ly af natten. Det har aldrig været hensigten. Man har alene henholdt sig til, at masten erstatter et fælles mastanlæg, og at det derfor var en mindre dispensation, som alene skulle i naboorientering," siger han.

Hund og kat Nabo Mikael Gersel oplyser til Det Grønne Område, at han nu har modtaget et brev fra Lyngby-Taarbæk Kommune, som han har sendt til Det Grønne Område. I brevet kan man blandt andet læse, at det ifølge Lyngby-Taarbæk Kommune er tilladt at opsætte et antennesystem. Man henviser til §8.2 i lokalplanen.

Men paragraffen siger følgende:

"Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der etableres ét fælles antenneanlæg, hvis udformning, højde og placering skal godkendes særskilt. Herudover må der ikke etableres udendørs antenneanlæg, herunder anlæg for mobiltelefoni."

Og Mikael Gersel forstår ikke, hvordan paragraffen kan læses som en tilladelse til at stille en 21 meter mobilmast op.

"Hvordan man kan komme fra, at et fællesantenneanlæg kan erstattes af en mobiltelefoniantenne, er jo at forsøge at kalde en hund for en kat. Begge er kæledyr, men har i øvrigt ikke noget med hinanden at gøre," siger han.

Renovering eller ej? Sigurd Agersnap har tidligere forklaret, at grunden, til at der ikke blev hørt flere naboer, var, at der var tale om en renovering. Men det forstår Mikael Gersel ikke.

"Der er netop ikke tale om en renovering," siger han.

Til det siger Sigurd Agersnap:

"Det er ikke en renovering, men at sammenligne med en renovering. Lokalplanen beskriver et fællesantenneanlæg, derfor den betegnelse. Mobilmaster kan indregnes som fællesantenneanlæg. Der er behov for mobilmaster, både ved Furesøen og ved Frilandsmuseet."

Men selv om der er et behov, bør kommunen ikke se stort på de gældende regler, siger Mikael Gersel.

"At kommunen muligvis ikke kan komme uden om flere master, betyder ikke at kommunen så kan se stort på regler og lokalplaner. Hvis et ønske om flere master betyder, at lokalplaner skal ændres for at få det nødvendige grundlag, så må kommunen gøre det med det nødvendige arbejde og behørig høring af lokalpalner m.m., før man kan give tilladelse til nye master," siger han.

Fristen for bemærkninger til planerne om den 21 meter høje mast var i onsdags.