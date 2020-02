Mistænkeligt dødsfald ved Lyngby Kirke

Politiet oplyser nu, at det store politiopbud ved Lyngby Kirke skyldes, at der er fundet en død person

Nordsjællands Politi oplyser i en kort opdatering, at de tidligere i dag modtog en anmeldelse om, at der var fundet en død person ved Lyngby Kirkestræde.

Det er på nuværende tidspunkt at betegne som et mistænkeligt dødsfald, derfor er de stadig på stedet for at foretage diverse undersøgelser