Mistænkelige havehjælpere fundet og sigtet

Torsdag formiddag, kl. 10.06, blev det anmeldt, at en engelsktalende mand netop havde tilbudt en 48-årig mandlig beboer på Kongevejen at udføre havearbejde for ham. Det afslog beboeren, hvorefter manden sammen med flere andre personer kørte fra stedet i bil.