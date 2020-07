Mistænkelig adfærd: Mand tilbød rengøring af indkørsler

Klokken 15.13 torsdag henvendte en engelsktalende mand sig til to beboere i Trongårdsparken. Her tilbød manden dem rengøring af deres indkørsler, hvilket de dog begge takkede nej til. Manden forlod herefter stedet.

Nordsjællands Politi anbefaler, at man takker nej til uopfordrede tilbud fra omrejsende håndværkere. I stedet bør man afvise dem og notere et signalement af personerne og den bil, de er ankommet i, hvorefter man kan ringe 1-1-4 og anmelde det.

Politiet gør opmærksom på, at laver man alligevel en aftale med håndværkerne, og arbejdet ikke lever op til det aftalte, så er der ikke længere tale om en opgave for politiet, selv om håndværkerne har henvendt sig ulovligt. Der er derimod tale om et såkaldt civilt søgsmål, hvor køber selv skal trække dem i retten. Dét plejer dog at være svært, fordi håndværkerne ofte efterfølgende ikke er til at opstøve - sig derfor blot nej tak til deres tilbud helt fra begyndelsen.