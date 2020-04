Missede oprykningen: Corona slog Lyngby ud på badmintonbanen

Indtil i sidste uge havde Lyngby Badminton Klub stadig en god chance for at kvalificere sig til oprykningsspillet i 2. division.

Men så meddelte Badminton Danmark, at sæsonen i samtlige divisioner stoppes med øjeblikkelig virkning på grund af corona-epidemien, og at den øjeblikkelige stilling er afgørende for op- og nedrykning samt oprykningsspil.

Og her er Lyngby lige uden for det gode selskab.

"Vi var oprykker fra 3. division, og målet var en plads i oprykningsspillet. Det var vi meget tæt på. Succesen er resultatet af et mangeårigt talentarbejde. Halvdelen af spillerne kommer fra egne rækker, et par stykker er vendt hjem efter at have været omkring andre klubber, mens de sidste spillere er kommet udefra. Strategien i Lyngby er, at oprykning til 1. division skal ske gennem talentudvikling, ikke ved at købe spillere udefra", siger Toke Hougaard.