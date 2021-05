Mirakelsen stopper i Lyngby  Warming bliver

Dermed stopper den 37-årige målmand med tilnavnet ’Mirakelsen’ efter tre år og over 90 kampe i Lyngby. Thomas Mikkelsen kronede i år sin karriere med at blive udtaget til det danske landshold.

”Thomas Mikkelsen har været en vigtig spiller for Lyngby og en central del af de resultater, vi har skabt. Vi har haft en god dialog, hvor vi har haft et ønske om at forny os på målmandsposten, og nedrykningen er en anledning til at kigge på fremtidens keeper-setup. Så selvom Thomas fortsat besidder stor klasse, føler begge parter, at det rigtige er at stoppe nu, så et nyt målmandsteam kan få chancen”, siger adm. direktør Andres Byder.

Til gengæld forbliver Magnus Warming i den kongeblå trøje. I hvert fald for en stund.

Magnus Warming var for et par dage siden meget tæt på et skifte til norske Bodø/Glimt, der tilbød Lyngby Boldklub 7,5 millioner kroner for den fodrappe angriber. Den salgssum accepterede Lyngby Boldklub, men i sidste øjeblik sagde hovedpersonen selv nej tak.

Det afslag bekymrer dog ikke Lyngby. Ifølge klubbens ledelse har flere andre klubber meldt om købsinteresse for Magnus Warming – og til en højere pris.