Mini-byfest på Lyngby Stadion: Gang i den, når Fremad Amager kommer til Lyngby i aften

"Vi er glade for opbakningen fra byen, og for os er det et stort signal, at butikkerne via Handelsforeningen har valgt at bakke os op. Vi har de seneste par år arbejdet målrettet på at skabe en tættere forbindelse til byen. Det er en vigtig del af vores strategi at være synlige og spille sammen med byen," fortæller Andreas Byder og lover samtidig en god og festlig onsdag aften for store og små.