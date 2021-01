Bilisterne må endnu engang væbne sig med tålmodighed.

Mindre plads til bilerne på Buddingevej

Tag hul på 2021 med masser af tålmodighed. Den 4. januar 2021 tager vand- og spildevandsselskabet Novafos fat på at flytte ledninger iBuddingevej på begge sider af Motorring 3

Det Grønne Område - 01. januar 2021 kl. 11:45 Kontakt redaktionen

Trafikanter i både Gladsaxe, Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommune kan blive påvirket af Novafos' arbejde ved Motorring 3, der går i gang den 4. januar og ventes afsluttet i maj 2021. Novafos' ledningsomlægninger er en del af den omfattendebforberedelse til den kommende letbane, der skal køre mellem Lyngby og Ishøj i 2025.

Novafos arbejder først i den ene side af Buddingevej, og derefter i den anden, når Motorring 3 skal krydses. Trafikken flyttes over i den modsatte side, mens arbejdet står på, hvilket vil give mindre plads til bilerne. Det kan skabe kødannelse - især i myldretiden og ved tilkørsel til motorvejen.

Gammelmosevej Novafos skal også flytte de ledninger, der ligger på tværs af Gammelmosevej. Projektleder Michael Helmark fortæller, at det ikke bare kommer til at berørere beboerne i området, men også trafikanter og pendlere fra nabokommunerne, da ind- og udkørsel via Gammelmosevej i perioder vil være påvirket.

"Vi er godt klar over, at vores arbejde på tværs af Motorring 3 kommer til at drille trafikanterne, ikke mindst når vi skal på tværs af Gammelmosevej. Når vi er nødt til at spærre for ind- og udkørsel i en periode, så kan det mærkes på trafikken. Det beklager vi selvfølgelig meget," siger Michael Helmark i en pressemeddelelse fra Novafos.

Koordinerer med andre ledningsejere

Novafos er bare en af mange ledningsejere, der forsyner byen og borgerne med bl.a. vand, gas, el og tv, og som derfor skal flytte deres ledninger for at gøre plads til letbanen.

"Vi er flere, der skalflytte rundt på forsyningsledninger, så det er lidt af et puslespil, hvem der skal arbejde hvor og hvornår. Men koordinering af både arbejde og kommunikation er vigtig for at genere borgerne mindst muligt", siger Novafos' projektleder Michael Helmark, der sammen med de andre aktører har koordineret arbejdet siden 2018.

Letbanen følger efter Novafos Når Novafos efter planen har flyttet den sidste ledning i den ene side af Buddingevej i sommeren 2021, overtager letbanens entreprenør arbejdsområdet for at tage de næste skridt i arbejdet med at anlægge letbanen. Senere i 2021 fortsætter Novafos arbejdet på den modsatte side af Buddingevej.

