Mindre kloakvand i Mølleåen: Forsyningen bekæmper overløbet af spildevand

Teknik- og miljødvalgsformand Sigurd Agersnap (SF) håber, at det nye mål for kommunens spildevandsplan bliver at undgå kloakvand i åer og søer.

I forrige uge kunne vi vise en læsers billede fra Mølleåen, hvor døde fisk flød rundt. Døde på grund af iltsvind, der opstår blandt andet på grund af for mange næringsstoffer i vandet, forklarede kommunen.

En anden læser gør opmærksom på, at næringen blandt andet stammer fra det spildevand, der løber til åer og søer efter kraftige regnskyl. De såkaldte overløb.

800 millioner Et faktum som har Lyngby-Taarbæk Forsynings opmærksomhed i en tid hvor klimaforandringerne med øgede regnmængder presser kloaknettet og renseanlægget Mølleåværket.

FAKTA Hvad er et overløb?

For at undgå oversvømmelser af veje og beboede områder er der visse steder i kloaknettet indbygget en nødforanstaltning, hvor vandet kan løbe ud i naturen, når kloakkerne ikke har kapacitet nok til også at rumme regnvand fra voldsomme regnskyl.

Projekter

Frem til 2026 har Lyngby-Taarbæk Forsyning (LTF) planlagt klimatilpasning og optimering af spildevandssystemet for omkring 800 millioner kroner.

Ud over projektet ved Ålebækken er de vigtigste spildevandsprojekter i Lyngby-Taarbæk i de kommende år:

I Stokkerup nord for Taarbæk er LTF ved at separere regnvand for at undgå overløb til Øresund.

I forbindelse med ledningsomlægninger på grund af letbanen etablerer LTF nye kloakledninger og dedikerede regnvandsledninger, fx i Buddingevej. Regnvandet skal ledes til Fæstningskanalen.

LTF er ved at planlægge deres største klimatilpasningsprojekt til dato. Det skal reducere oversvømmelser og overløb i Lyngbys centrum - blandt andet ved at omdanne Fæstningskanalen til regnvandsbassin.

I Virum skal et projekt lede regnvand fra Grønnevej og Byagervej til søen i Virumparken.

Omkring Hummeltoften skal LTF separere regnvandet og lede det til Lyngby Sø.

I Bondebyen skal regnvandet separeres og ledes til et nyt "gadekær". "Ved det nedlagte Ålebækken Renseanlæg har vi en flaskehals, der giver overløb til Mølleåen. For at reducere problemet, er vi i gang med et projekt til omkring 100 millioner kroner. Flere andre steder i kommunen er der også problemer med oversvømmelser og overløb ved kraftige regnskyl og udfordringerne bliver ikke mindre fremover. Derfor har vi stort fokus på området, og frem til 2026 investerer vi omkring 800 millioner kroner i at klimatilpasse spildevandssystemet, så vi reducerer antallet af overløb og oversvømmelser," fortæller Flemming Horn Nielsen, der er administrerende direktør i Lyngby-Taarbæk Forsyning i en pressemeddelelse i forbindelse med byggeriet af to forsinkelsesbassiner ved Ålebækken Renseanlæg, der blev lukket i 1980.

Fra færre til nul Herfra er der cirka 20 overløb om året, når det åbne overløbsbassin er fyldt.

"Vi er ved at bygge to lukkede forsinkelsesbassiner, der udvider kapaciteten til 10.000 kubikmeter. Det betyder, at antallet af overløb bliver halveret. Men vigtigst er, at når der fremover er overløb, vil det udledte vand være meget renere, end det er i dag," siger Alf Thomassen, der er projektleder i Lyngby-Taarbæk Forsyning i pressemeddelelsen.

Halvdelen af 20 overløb er stadig ti overløb med blandet kloak- og regnvand bare fra det gamle renseanlæg i Teknikerbyen.

"Målet er langt færre overløb i fremtiden. En ny spildevandsplan, som vi skal i gang med i foråret, skal efter min mening indeholde et mål om nul overløb," siger Sigurd Agersnap (SF), der er formand for kommunens Teknik- og Miljøudvalg.

Klimaet er dark horse Spildevandsplanen er et af de værktøjer politikerne har til at styre forsyningens mål.

I det store billede har der været meget debat om den normale praksis med blot at lukke kloakvand ud i naturen, som det blandt andet var tilfældet i foråret, da København ledte spildevandvand ud i Øresund, fordi ledningen til renseanlægget blev lukket.

"Jeg synes egentlig heller ikke det er okay at vi accepterer overløb til vores vand i åer og søer, som det er nu. Samtidig har vi klimaet som en dark horse, vi ved ikke hvordan det udvikler sig," siger han.

Venter på Folketinget Lyngby-Taarbæk Forsyning står som resten af landets forsyningsselskaber for spíldevandshåndteringen i kommunerne og hviler økonomisk i sig selv. Finansieret af brugernes betaling for spildevand, drikkevand og affaldshåndtering.

"Jeg ved godt, at det vil komme til at tage meget lang tid at nå til de nul overløb. Folketinget har givet forsyningsselskaberne meget snævre rammer, og de må ikke bare gå ud og låne penge. Men alle forventer også, at der kommer noget nyt, når Folketinget åbner," siger Sigurd Agersnap.