Mindeord for hele Virum-Sorgenfri Håndbolds Gitte

Virum-Sorgenfri Håndbold tager afsked med Gitte Hansen. Bisættelsen finder sted 9. september kl. 13.00 i Lyngby Park Kirkegårds store kapel.

Det Grønne Område - 08. september 2021 kl. 18:31 Af Af bestyrelse, trænere og spillere i Virum-Sorgenfri Håndboldklub Kontakt redaktionen

Alle håndboldspillere i VSH igennem de sidste mange, mange år kender Gitte Hansen. Alle småbørn, der er startet på "trille-bold-holdene" og har lært noget om at trille, gribe og drible, kender Gitte. Alle, der har haft noget med vores kaffebod og loppetorv at gøre, kender Gitte. Alle, der har spillet håndbold igennem rigtig, rigtig mange år, kender Gitte.

Derfor kom det som et chok for os alle sammen, da vi onsdag fik besked om, at Gitte nu ikke længere er blandt os.

Så sent som i sidste uge sad vi alle omkring bordet på klubkontoret i Virumhallen, imens Gitte gennemgik regninger og betalinger og gerne gav en "ordre" om, at "nu skulle der altså gøres noget ved det". Det kunne hun altid gøre, for ikke mange mennesker bidrager så meget til VSH, som Gitte har gjort igennem så mange år.

Gitte sad i klubbens bestyrelse i mange år, og selv efter hun forlod denne, var hun altid engageret i VSH. I de sidste mange år har Gitte stået for medlemskartotek og kontingent-regnskaberne i VSH, og det er ene og alene Gittes fortjeneste, at der er 200 % styr på dette. Gitte holdt med hård hånd styr på vores klublokale og kaldte til samling, når der trængte til at blive ryddet op. Gitte har været en del af vores "dynamiske duo" på kontoret og har kort sagt gennem årene sammen med Inge Jørgensen holdt styr på administrationen af vores store håndboldklub.

Selv om Gitte lagde det aktive håndboldspil på hylden for et par år siden, var hun altid at finde på lægterne, når enten herrerne eller damerne spillede hjemmekampe i Virumhallen. Var der en spændende ungdomskamp, sad Gitte på bænken. I vores mange år med divisionshåndbold i VSH var Gitte at finde ved tidtagerbordet for at holde styr på udvisninger og mål. Holdt vi fest, ja, så var Gitte der også og bidrog altid med godt humør, og var man i tvivl om, hvor Gitte sad, kunne man gå efter hendes smittende latter, for hun var altid glad. Derfor er Gitte også blandt de få, der kan kalde sig "Æresmedlem i VSH".

Da VSH's loppetorv måtte på udkig efter en ny plads for en del år siden, gik Gitte sammen med sin datter Mette i gang med at finde et nyt sted, hvor vi kunne slå borde op og afholde loppetorv. "Virums Loppetorv" er nu ved at være et veletableret loppetorv i kommunen, og dette skyldes ene og alene Gitte og Mettes ihærdighed. Faktisk har hele familien ofte været involveret, for Søren blev også ofte inddraget i opsætning, kørsel og afvikling.

Gitte efterlader et kæmpe tomrum hos os alle sammen. Altid i godt humør, altid let til latter, et hjerte af guld, omsorgsfuld for alt og alle, altid konstruktiv og parat til at give en hånd med. Ingen opgave var for stor for Gitte, og hendes engagement og energi var imponerende!

Det er ikke til at forstå, at hun nu er gået bort, og Gitte vil blive savnet med stor kærlighed fra os alle sammen. Spillere, trænere og bestyrelse i VSH. Og hvis tomrummet er stort hos os, så er det mange gange større hos Gittes familie, der har mistet en livsledsagerske og den dejligste mor og mormor. Vores tanker og dybeste medfølelse går til Søren og jeres piger.

Æret være Gittes minde!