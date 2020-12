Mindeord: Tom Sødorf - Morfar snakkede med alle, og hjalp alle han kunne hjælpe

Han var altid på pletten, hvis der var brug for hjælp. Han var altid at finde på fortovet kl. 5 om morgenen, hvor han gik og fejede, og derfor var han også kendt af alle skraldemændene og vejarbejderne, der var tidligt på færde. Alle skraldespande stor klar til tømning med ordnet skrald, så det var nemt for skraldedrengene at tømme, og der var altid to cola'er klar til dem.