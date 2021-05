Mindeord: Tidligere pensionsdirektør er død

Ole tiltrådte som adm. direktør for det, der dengang hed Kommunernes Pensionsforsikring - i dag Sampension - i 1990. Her var han med til at opbygge og udvikle virksomheden i takt med, at arbejdsmarkedspensionerne kom til at spille en stadig større rolle op gennem 90'erne. Der er ingen tvivl om, at Ole har spillet en stor rolle i opgaven med at bringe Sampension frem til den vigtige position på pensionsmarkedet, selskabet har i dag.