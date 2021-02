Svend Palm bisættes fra Lyngby Kirke onsdag 10. februar kl. 13. Privatfoto

Mindeord: Tak fordi du bød en ung kvinde fra Mors op til dans på restaurant Wivex

Du havde gemt det godt far - brevet fra Nationalmuseet, som først dukkede op, da vi skulle rydde lejligheden på Carlshøjvej og I flyttede på plejehjem:

Svend Allvar Palm, tilknyttet undergrundshæren, Maribo Amt, Stubbekøbing Afdeling, 1. Kompagni, 5. Deling, 1. Gruppe.

"Åh, det er ikke noget særligt, ganske underordnet," lød det fra lænestolen som så ofte før. For sådan var du, far, beskeden til det sidste, men alligevel stolt nok til at lade dig registrere som modstandsmand.

Og så kom historien om den unge lærling på maskinfabrikken i Orehoved, som fik våbentræning som 16-årig.

Du fulgte de tyske tropper til færgen, da krigen var forbi, og du tog imod tusindvis af forarmede tyske flygtninge. En af dem i laset frakke og uden sko. Ham gav du en pakke cigaretter, og den historie kunne stadig trække tårer frem i den stærke gamle smed, som ikke er her mere.

Jeg siger tak, far. Også fordi du bød en ung kvinde fra Mors op til dans på restaurant Wivex i København, da du var på landlov som maskinist på en coaster, der sejlede verden rundt.

Det var Vera.

I blev gift af en sømandspræst i Rotterdam og kunne 1. juni have fejret jernbryllup - 70 års ægteskab - hvis ikke plejehjemmet var blevet ramt af corona.

Du holdt ud til det sidste og passede godt på mor, indtil hun døde. Så syntes du også, det var tid at tage herfra, og du opgav at leve videre.

"Jeg har gjort, hvad jeg skulle, og jeg skylder ikke nogen noget," lød din sidste kommentar.

Måske synes du selv, du ikke har udført noget særligt på din rejse gennem livet.

Men du fik togene til at køre som DSB-mekaniker i værkstedet på Svanemøllen. Du fik glasværkets ovn i Hellerup til at gløde.

Og dit sidste job, på Geoteknisk Institut i Lundtofte, kan du også være stolt af. Her fremstillede du de bor, som ingeniørerne skulle bruge for at undersøge havbunden på Storebælt, så den faste forbindelse blev sikker og solid.

Jeg siger tak, far - for en tryg opvækst i Fortunbyen i Lyngby, hvor der altid var nogen at lege med.

Og du var der også, da storebror Henning døde alt for ung. I kæmpede med alt, hvad I havde, men kampen var forgæves i en tid, hvor AIDS var den store dræber.

Da jeg kom hjem efter tre år i Grønland, åbnede I armene for Ane-Sofie og Malu. Og da Andreas kom til verden, blev I til farmor og farfar, en tryg havn for ungerne og dejlige minder at tage med herfra. Du tog også flot mod Ulla, da hun kom ind mit liv.

"Hold nu fast i hende. Hun er god for dig," lød formaningen.

Den stærke smed er borte, og Dansk Metal har mistet et mangeårigt medlem - og familien har mistet en mand, der er værd at hylde og hædre.

Et stille liv måske. Men også et langt og lykkeligt liv.

Tak, far. Og tak til personalet på plejecenter Baunehøj for omsorg og støtte i den korte tid det blev til.

Svend Palm bisættes fra Lyngby Kirke, onsdag 10. februar kl. 13.

På familiens vegne

Kim Palm