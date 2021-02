Mindeord: Han delte sin kærlighed til det grønne område i ord og billeder

Forfatter, historiker, tegner, cand.jur og pensioneret branddirektør for Købstædernes Alm. Brandforsikring Jan Møller er død. Jan Møller, der uden tvivl huskes af trofaste læsere af Det Grønne område for sine mange tegninger og tekster i avisen, sov stille ind lørdag d. 20. februar med sin elskede hustru Grethe ved sin side. Jan blev 91 år.

Rundt om i lokalområdet er der også rigtigt, rigtigt mange, der kender Jan Møller, fordi de har deltaget på et eller flere af hans mange populære kurser på Lyngby Taarbæk Aftenskole, hvor han underviste i 29 år. Adskillige har givetvis også i 1960'erne og 1970'erne været med på en eller flere af de busture, som Jan Møller arrangerede på opfordring fra Det Grønne Områdes daværende redaktør Arne Linderholm. Turene var så eftertragtede, at han kunne fylde bus efter bus med et videbegærligt publikum.

Egentlig har Jan Møllers virke som forfatter og formidler været et bijob. Om end et ualmindeligt omfattende et af slagsen. Som nyuddannet cand. jur. blev han i 1953 ansat i Danske Lloyd, hvor også hans far var ansat. Her steg han stødt i graderne og sluttede den erhvervsmæssige karriere som Branddirektør i Købstædernes Alm. Brandforsikring. I 1995 modtog Jan Møller Lyngby-Taarbæk Kommunes kulturpris, og samme år blev han af daværende borgmester Kaj Aage Ørnskov opfordret til at lave kommunens julekort.