Mindeord: Foreningsmand, sportsmand, modstandsmand og ægtemand

Sport og i særdeleshed golf og fodbold var Jørgen Frigast Larsens store interesse. Efter sin pensionering lagde Frigast Larsen en stor del af sin energi i sit frivillige arbejde for Dansk Golf Union (DGU), bl.a. som formand for Amatør- og ordensudvalget, medlem af Regel- og handicapudvalget og Dommerudvalget, som oversætter af golfreglerne m.m. DGU påskønnede Frigast Larsens indsats ved at tildele ham såvel hædersbevisningen Sølvuret samt DGU's hæderstegn i guld.