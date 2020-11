Minde­ord: Rie Frank er død

Seniorrådet skriver mineord for Rie Frank. Bisættelsen fandt sted i fredags.

Det er med tristhed, vi i Seniorrådet i dag fik at vide, at Rie Frank 8. november 2020 stille sov ind i sin seng.

Rie har været et aktiv i Seniorrådet, hvor hun har siddet snart syv år. Det var hendes anden periode i Seniorrådet. Hun blev hver gang valgt ind med et stort stemmetal.

Indtil kræfterne begyndte at svigte, deltog Rie aktivt i rådets møder. Hun gav gerne sin mening til kende og bidrog med sin viden.

Ries hjerte bankede for de svage ældre, og hun hjalp i sin egenskab af beboerformand gerne borgerne på Virumgård.

Rie boede i boligerne ved Virumgård, og hun var redaktør på plejecentret Virumgårds lokale blad 'Sennepskrukken', der var et meget populært blad blandt beboerne.

Hun arrangerede bridgeeftermiddage og sørgede for, at der blev vist film til glæde for områdets plejecentrets og områdets beboere.