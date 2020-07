Min sommer: Rolf Aagaard-Svendsen

-Hvad var de oprindelige planer?

Vi var ved at planlægge en rundtur til Færøerne og Island. Desuden skulle vi have været til dimissionsceremoni i London på fredag for vores datter, Astrid, som har færdiggjort en BA i fotografi ved University of the Arts London. Men det er aflyst. Universitet lukkede ned, og Astrid blev fanget her i Danmark i marts og måtte aflevere et helt andet projekt, end det hun havde forberedt.