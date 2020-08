Min sommer: Bodil Kornbek

Bodil Kornbek, formand for Socialudvalget (S):

- Har coronakrisen fået dig til at ændre sommerferieplaner i år?

Både-og. Det har hele tiden været vores plan at være i sommerhuset i noget af ferien. Men vi skulle også have været en tur til Israel i september med børn og svigerforældre.

Turen til Israel er desværre aflyst. men vi håber, at vi får mulighed for at komme afsted i 2021 - men intet er sikkert.