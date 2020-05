Miljøminister Lea Wermelin (S) har kastet et redningsbælte til Cirkusrevyen 2020, der ellers var i fare på grund af to kommuners årelange tovtrækkeri. Pressefoto: Henrik Petit Foto: Henrik Petit

Miljøministeren skærer igennem kommunal fejde: Cirkusrevyen er reddet

Miljøminister Lea Wermelin (S) har mistet tålmodigheden med Gentofte og Lyngby Taarbæk Kommuner og flytter sagen om Dyrehavsbakkens miljøgodkendelse over i Miljøstyrelsen.

13. maj 2020

Hvis Cirkusrevyen vælger at lade årets forestilling begynde med en hyldestsang til miljøminister Lea Wermelin, vil det ikke være helt ved siden af skiven. For hun kan i høj grad tage æren for, at Ulf Pilgaards afskedssæson overhovet bliver til noget.

Cirkusrevyens ansøgning om - på grund af coronakrisen - at få lov til at spille udenfor den normale sæson, landede lige midt i den heksekedel, der i mere end 20 år har boblet med beskyldninger, manglende tillid og frugtesløse forhandlinger mellem Gentofte og Lyngby Taarbæk Kommuner. Og nu har miljøministeren fået nok:

"Jeg har besluttet, at Miljø- og Fødevareministeriet overtager arbejdet med en miljøgodkendelse til Dyrehavsbakken. Både i forhold til godkendelse og tilsyn. Det er ikke rimeligt, at Dyrehavsbakken og Cirkusrevyen bliver klemt af, at de to kommuner ikke kan enes. Dyrehavsbakken står med nogle akutte udfordringer, og vi har en forpligtelse til at hjælpe dem, så de kommer nogenlunde helskindet igennem den her coronakrise," siger Lea Wermelin, og hun tilføjer:

"I første omgang skal der hurtigt skabes klarhed over Cirkusrevyens situation, og så skal der efterfølgende laves en permanent miljøgodkendelse for hele Dyrehavsbakken."

Miljøministeren har meddelt sin beslutning til de to borgmestre i et brev, hvor hun ikke lægger skjul på sin frustration:

"Dyrehavsbakken er et historisk sted, og det er helt urimeligt, at forlystelsesparken og de mange besøgende står i en uholdbar godkendelsessituation og ikke bliver givet mulighed for at afvikle dele af aktiviteterne i den resterende del af 2020," skriver hun.

Et klart svirp til især Gentofte Kommune, der stillede sig på bagbenene, da Cirkusrevyen søgte om at spille sine forestillinger i en periode, som faldt uden for den miljøgodkendelse, Dyrehavsbakken er underlagt.

Kan ikke fortsætte Miljøminsteren har ganske enkelt fået nok af de to kommuners mundhuggeri og manglende evne til at skabe en samlet miljøgodkendelse i sagen:

"Sagen har kørt frem og tilbage i mange år. Jeg undrer mig over, at to kommuner igennem så mange år ikke har kunnet blive enige. Men jeg må bare konstatere, at det ikke er sket. Det kan jeg kun beklage, men det kan simpelthen ikke fortsætte på den her måde. Nu må vi foretage os noget andet," siger Lea Wermelin.

-Betyder det her, at Cirkusrevyen får lov til at spille alle sine 131 forestillinger frem til jul?

"Formelt er det nu Miljøstyrelsen, der bliver ny miljøgodkendelsesmyndighed og som skal vurdere sagen. Det er Miljøstyrelsen, som vil skabe klarhed. Og min opfordring skal være, at der kommer en afklaring så hurtigt som muligt," siger Lea Wermelin.

Nu sker der noget Miljøministerens beslutning om at gå ind i sagen vækker glæde hos Cirkusrevyens direktør, Torben 'Træsko' Pedersen.

"Vi må jo vente og se, hvad der kommer ud af det. Tage det, som det kommer. Men vi er meget glade for, at der sker noget nu. Uvisheden har ikke været til at holde ud. Lad os nu få en afklaring, det glæder vi os til," siger han.

Lignende toner lyder fra Niels-Erik Winther, administrerende direktør på Dyrehavsbakken:

I mere end 20 år har Gentofte og Lyngby-Taarbæk været oppe at slås om Dyrehavsbakken. Striden, der bl.a. har gået på, hvor restriktiv kursen skal være overfor Dyrehavsbakken, har aldrig nået en afklaring.

Konflikten udsprang af, at selve forlystelsesparken administrativt ligger i Lyngby-Taarbæk Kommune, mens parkeringspladsen og de nærmeste naboer hører til Gentofte Kommune.

Tilbage i 2006 besluttede Miljøministeriet, at Gentofte Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune skulle have fælles kompetence i forhold til miljøgodkendelse af Bakkens drift. Sæt jer sammen og find ud af det, lød meldingen fra staten.

Men hver gang en ny miljøgodkendelse skulle på plads, gik forhandlingerne i hårdknude, hvilket i 2017 fik Lyngby-Taarbæk til at vedtage en miljøgodkendelse uden at have Gentofte med på vognen. Miljøgodkendelsen betød bl.a., at Dyrehavsbakken fik lov til at udvide forlystelsesparkens sæson og åbningstider, og man lempede også lidt på nogle støjgrænser.

Det klagede Gentofte Kommune over til Miljø- og Fødevareklagenævnet, og i februar 2020 fik Gentofte Kommune så medhold. Det var ikke i orden, at Lyngby-Taarbæk Kommune gik enegang, og nævnet besluttede, at begge kommuner skulle tilbage til forhandlingsbordet for at blive enige om en ny miljøgodkendelse til Dyrehavsbakken.

Det er formentlig derfor ministerens tålmodighed nu er sluppet op.

Sigurd Agersnap (SF), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune, glæder sig også over, at miljømisteren har overtaget sagen:

"Jeg er glad for at høre, at ministeren tager arbejdet med at lave en miljøgodkendelse hjem til ministeriet. Jeg er enig i hendes analyse. Jeg tror ikke, de to kommuner nogensinde var nået til enighed. Gentofte Kommune har ikke på noget tidspunkt vist nogen interesse i at give en miljøgodkendelse til Dyrehavsbakken," siger han.

Også glæde i Gentofte Gentoftes borgmester, Hans Toft (K), er faktisk også glad for miljøministerens beslutning:

"15 års kamp mod Lyngby-Taarbæk Kommunes åbenlyse og dokumenterede ulovlige administration omkring Bakken - og det med skiftede ministres og ministeriers stiltiende accept - ser nu ud til at blive stoppet af miljøministeren. Bakken har haft et rent "tag-selv-bord" hos Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor det har været Gentofte-borgerne, som måtte lide med stadig stigende miljøgener som støj og intens trafik fra Bakkens stadig flere aktiviteter, herunder ikke mindst støjen fra Bakkens store scene. Nu bliver det miljøministeren, der skal sikre omfanget af aktiviteterne, og herunder også skal afgøre Bakkens aktiviteters åbningstid samt være den, som fører løbende tilsyn med, at gældende lovbestemmelser overholdes og mindske de miljømæssige gener for Gentofte-borgerne," siger han i en skriftlig udtalelse til Villabyerne.