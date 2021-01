Se billedserie På trods af en udpegning i 2014, er der ikke udsigt til en indsats i Mølleåen mellem Fuglevad og Brede, fordi det ikke kan betale sig. Foto: Frank S. Pedersen

Miljøindsats i Mølleåen drukner i bureaukrati

Kommunens medarbejdere skal udarbejde en forundersøgelse med det formål ikke at modtage penge til ligegyldige miljøforanstaltninger i åen.

26. januar 2021
Af Frank S. Pedersen

Et abonnement på afgørelser i Miljøstyrelsen har ført avisen på sporet af en mærkelig historie om gode intentioner for miljøet i Mølleåen, der alligevel ikke kan betale sig.

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Lyngby-Taarbæk Kommune fortsat er forpligtet til at gennemføre foranstaltningen "udlægning af groft materiale" i Mølle Å, ros_2.3_07750 og ros_2.3_07770. Sidstnævnte er gis-koordinater, der svarer til vandløbet mellem Fuglevad Mølle og Brede.

Hvad foranstaltningerne drejer sig om, og hvorfor kommunen hellere vil være fri, kan formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Sigurd Agersnap (SF), ikke hjælpe med at opklare, ligesom formanden for den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening, Hans Nielsen, heller ikke erindrer nogle kontroverser i den del at åen.

En videre forespørgsel i kommunen kan dog datere miseren tilbage til det forrige Teknik- og Miljøudvalg i 2014.

Gamle planer Mere præcist til en beslutning på et møde 9. september 2014, hvor udvalget udpegede det omtalte stykke af Mølleåen til en indsats, der skulle udløse 650.000 kroner fra statens vandområdeplaner.

'Indsatsen kunne for eksempel være at udlægge grusmaterialer for at forbedre dyrelivet i vandløbet. Begrundelsen for forslaget er dels, at planen kræver, at de fysiske forhold i vandløbet skal forbedres, og dels at forvaltningen vurderer, at forbedring af bundforholdene vil give mest miljø for pengene. Før arbejdet udføres, skal der udføres forundersøgelser for at vurdere, om indsatsen får den ønskede effekt, eller om indsatsen skal justeres,' skriver forvaltningen i dagsordenen fra den gang.

Alligevel ikke. Eller Fristen for at iværksætte indsatsen var 22. december 2018, men kommunen har altså åbenbart fortrudt og 27. november 2019 bedt Miljøstyrelsen om fritagelse med følgende forklaring:

'Lyngby-Taarbæk Kommune oplyser, at Mølleåen er meget belastet af spildevand på grund af overløb fra fællessystemet. Kommunen vurderer, at før problemet med spildevandbelastning er afhjulpet, vil det ikke give mening af restaurere vandløbet ved udlægning af grus. Kommunen vurderer, at såfremt vandløbet skal leve op til godt økologisk potentiale, skal der ske mere end bare udlægning af grus.'

Den vurdering deler Miljøstyrelsen altså ikke, her vurderer man, at: 'Da der ikke er krav om samtidighed for indsatserne på vandområdet, skal spildevandspåvirkningen ikke nødvendigvis udbedres, inden de fysiske forhold kan forbedres.'

Formaliteterne Så hvis sagen sluttede her, skulle kommunen værsågod hælde 'groft materiale' i åen.

"Men det ville ikke bidrage til målsætningen om mere flora og fauna i åen," fortæller biolog i kommunen Søren Bagge. "Man kunne måske godt lægge nogle store sten eller træstammer ud i åen, det ville måske gavne insektlivet, men det, der rigtigt batter, er at forbedre vandkvaliteten i hele åen," fortsætter han, der også har opskriften på at komme forbi Miljøstyrelsens ellers upåklagelige afgørelse.

Løsningen er såmænd den forundersøgelse, der allerede var en del af beslutningen tilbage i 2014.

"Formaliteterne skal være i orden, så vi skal lave forundersøgelsen med et skitseprojekt, hvorfra vi kan vurdere, om indsatsen får så meget effekt, at den kan betale sig," forklarer biologen. Han vurderer i øvrigt, at beløbet på 650.000 kroner, som oprindeligt skulle udløses af indsatsen, er kraftigt reduceret siden. Selve resultatet af forundersøgelsen kan man jo nok gætte sig til på forhånd.

Men så gik der tid (og penge) med det.