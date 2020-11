Midt i en krisetid: Assistenttræner tager over efter cheftræner

Ny på posten bliver assistenttræner Nicolai Ryom, der ellers inden sæsonen udtalte, at han ville stå i andet geled, fordi han var blevet nybagt far. Men nu har han erklæret, at han klar til at overtage stafetten for at sikre kontinuiteten på holdet.

Den hidtidige målmandstræner, Jesper Berg, indtræder som assistenttræner.

Ugen bød også på et farvel til klubbens fysiske træner igennem syv år, Lars Elmvang, der afløses af en fysisk træner, som Nicolai Ryom kender fra sin tid som træner i Rødovre HK. Lars Elvang fortsætter dog som fysisk træner for Lyngbys U19-hold.

”Det er en turbulent tid i øjeblikket, også på grund af corona, der har lukket turneringen ned på ubestemt tid”, siger Lyngby HK’s sportschef Stig Oest.

”Vi bruger pausen til at blive bedre sammenspillet og styrke spillernes fysik, så de kan holde samtlige 60 minutter. Spillerne skal helst tage 3-4 kilo på, men det er svært at gennemføre en ordentlig træning, når vi på grund af coronarestriktionerne kun må være ni spillere plus en træner på banen”.